Глава Херсонской области временно покинул свой пост

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо временно покинул свой пост. Как он заявил в своем телеграм-канале, для лечения.

После очередного совещания с правительством области врачи настояли на немедленном медобследовании, после которого призвали к срочной госпитализации. И он согласился.

Исполнять обязанности главы Херсонской области временно будет председатель правительства области Сергей Елисеев. Он возглавил херсонское правительство месяц назад, до этого был замглавы правительства Калининградской области. В 1993–2005 гг. проходил службу в органах ФСБ.

По совпадению, Владимир Зеленский накануне назначил и нового главу Херсонской облгосадминистрации - Ярослава Янушевича. Правда, чем он будет руководить, непонятно, так как регион находится под контролем России. Как пишет kherson-news.ru, Зеленский назначил "главу области без области". При этом Янушевич и раньше никак не был связан с Херсонской областью.