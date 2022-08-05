Тело 19-летней девушки нашли на территории мусороперерабатывающего завода в Челябинске

В Челябинске на территории мусороперерабатывающего завода нашли тело 19-летней девушки. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Подозреваемый задержан. Им оказался 39-летний сожитель матери потерпевшей. По предварительным данным, отчим задушил девушку во время конфликта.

В настоящий момент проводится судебно-медицинское исследование для становления причины смерти потерпевшей. В ближайшее время подозреваемый будет заключен под стражу.