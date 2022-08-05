05 Августа 2022
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Экономика В России
Очередь в IKEA в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

IKEA расширила доставку в российские города

Шведская компания IKEA, объявившая об уходе из России, расширила географию доставки своих товаров на "последней онлайн-распродаже". Теперь товары можно заказать в города, где магазинов сети нет. Это десять российских населенных пунктов: Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск.

В сообщении на сайте компании говорится, что доставка продолжается и в те города, где магазины есть: Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самару, Уфу.

Между тем, проблемы с длительным ожиданием очереди на заказ на сайте IKEA так до конца и не решены.

Ранее стало известно, что IKEA возобновила работу офлайн-бистро в екатеринбургской "МЕГЕ". Причем в корнере шведского супермаркета можно купить не только продукты, но и, например, кухонную посуду.

Теги: ikea, доставка, бистро



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