05 Августа 2022
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Политика За рубежом
Министры иностранных дел РФ И КНР: Сергей Лавров и Ван И (2017) | Фото: www.soynadiepress.com/

В МИД КНР предложили России усилить сотрудничество после визита Пелоси

Власти Китая готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

Китайский дипломат отметил, что Россия "неизменно придерживается принципа "одного Китая" и выступает против "любых посягательств на суверенитет" КНР.

Ван И добавил, что позиция Москвы по Тайваню "свидетельствует о высоком уровне китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства", а также о поддержке, которую КНР и Россия оказывают друг другу на международной арене.

Ранее МИД Китая пообещал принять "решительные и жесткие меры" в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Сегодня Пекин анонсировал введение санкций против Пелоси и ее родственников из-за ее провокационной поездки.

В МИД РФ, напомним, расценили визит Пелоси "как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР". В Кремле отметили, что эта ситуация ведет к нарастанию напряженности в регионе.

Теги: кнр, лавров, ван и, тайвань



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