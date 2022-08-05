Ходаковский: Активность артиллерии ВСУ заметно снизилась

Комбриг Александр Ходаковский заявил о снижение интенсивности работы общевойсковой артиллерии ВСУ в Донбассе. В своем телеграм-канале он сообщил, что заметно снизилась и активность систем радиоэлектронной борьбы.

Интересно, что разведка с воздуха показывает свежие следы от техники, появившиеся после дождей, но самой техники нет. Это приводит к предположению, что ее перебросили на другие направления. Поэтому нужно усилить наступление для освобождения Донбасса, заключил он.

Эксперты связывают ослабление группировки ВСУ в Донбассе с переброской оружия и техники под Херсон для наступления. При этом даже украинское командование считает его нецелесообразным.