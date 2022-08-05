05 Августа 2022
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Иномарка в ловушке дорожников на ул. Чкалова в Екатеринбурге (2022) | Фото: скриншот c 4 канала

Дорожники вырыли яму вокруг иномарки, мешавшей проведению ремонта

Строители Екатеринбурга вырыли яму вокруг иномарки, владелец которой, несмотря на предупреждение о предстоящих дорожных работах, так и не переместил автомобиль. Об этом сообщает "4 канал".

Для удобства жителей, рабочие специально установили знаки и объявление о предстоящих работах и просьбой для автомобилистов освободить улицу. Однако на одного владельца машины указания, по всей видимости, не возымели успеха. Пришлось строителям рыть яму вокруг транспорта, из-за чего тот буквально оказался в ловушке.

Иномарка в ловушке дорожников на ул. Чкалова в Екатеринбурге(2022)|Фото: скриншот c 4 канала

По предположениям мастера работ Дмитрия Ширяева, хозяин иномарки, вероятно, находится в отпуске или командировке, поскольку за несколько дней работ никто его так и не увидел. Тормозные колодки на автомобиле также ржавые, что может говорить о том, что машина не на ходу. Ширяев добавил, что автовладельцу помогут освободиться из дорожного плена, демонтировав забор.

Согласно планам, дорожные работы на Чкалова завершатся только в декабре 2022 года.

Теги: дорога, иномарка, ремонт, Екатеринбург



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