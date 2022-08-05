Губернатор Мурманской области Чибис попал под обстрел в Донецке

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис с делегацией своего региона попал под обстрел в Донецке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня работал в Донецке, и он в очередной раз подвергся обстрелу, ровно в тот момент, когда мы с [главой ДНР] Денисом Пушилиным подъехали на прощание с настоящим героем ДНР, героем России Ольгой Качурой. Это все подчеркивает сволочность украинских националистов, которые бомбят мирное население даже в тот момент, когда они пришли проститься в центр города", - рассказал Чибис.

"С нами все в порядке. Нас это не остановило, и мы, как и планировали, передали очередную фуру гуманитарной помощи от всех северян для жителей ДНР, в том числе компьютерный класс для одной из школ, куда в сентябре пойдут детишки", - добавил губернатор.

Он отметил, что преклоняется перед жителями ДНР и ЛНР, которые под бомбежками не покидают свой дом.