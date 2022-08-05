05 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
На месте находятся специалисты поисково-спасательной службы (2018) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске нашли заблудившегося в лесу 90-летнего пенсионера

В Сосновском районе Челябинской области нашли 90-летнего мужчину, который 1 августа ушел в лес за ягодами и не вернулся, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Пенсионер после четырех ночей в лесу смог самостоятельно выйти к одной из соседних деревень. Местный житель привез мужчину к его дому, где был организован оперативный штаб. Дедушка сильно ослаб. Для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи была сразу же вызвана скорая помощь.

Напомним, в полицию обратились родственники мужчины. Связи с пенсионером не было. Участники поисковой операции обследовали все тропы, дороги и лесной массив от места проживания пропавшего до близлежащих населенных пунктов. К поискам были подключены кинологи и операторы беспилотных летательных аппаратов.

Теги: пенсионер, лес, спасатели,



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