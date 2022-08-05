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Экономика Ямало-Ненецкий АО В России Москва
Алексей, Дмитрий Ананьевы (2017) | Фото: web-compromat.com

Суд не стал взыскивать с экс-сенатора от ЯНАО и его брата 88 миллиардов из-за санации "Промсвязьбанка"

Арбитражный суд Москвы отказал "Промсвязьбанку" в иске к экс-бенефициарам Алексею и Дмитрию Ананьевым. Финансовое учреждение требовало взыскать с них и других бывших контролирующих ПСБ людей 88,3 млрд руб. убытков, причиненных санацией банка в 2017-2019 гг.

Иск ПСБ на сумму более 243 млрд руб. был предъявлен в 2018 г. к 12 экс-руководителям банка и нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., через которую братья Ананьевы контролировали кредитную организацию, уточняет "Ъ". Promsvyaz Capital B.V владела 50,03% акций ПСБ. Убытки от санации были составной частью иска. Сейчас Промсвязьбанк на 100% принадлежит Росимуществу.

Напомним, по версии следствия, криминальная схема по хищению средств "Промсвязьбанка" действовала с 31 июля 2014 г. до 14 ноября 2017 г. Пока в деле о мошенничестве фигурируют только братья Ананьевы, им обвинение предъявлено заочно. По материалам дела, с целью хищения средств банка братья-акционеры якобы создали преступную группу, в которую вовлекли других сотрудников банка, находившихся у них в подчинении. Пока они фигурируют в материалах расследования как неустановленные лица. Сами братья, по версии следствия, осуществляли руководство преступной группой, распределяли роли ее участников в совершении хищений, делили между ними похищенные средства, контролировали подписание фиктивных кредитных договоров и перевод денег по ним и тому подобное. Расследованием занимается главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Ущерб за три года якобы составил 6,7 млрд руб.

"Промсвязьбанк" был подконтролен братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. Санация банка была начата ЦБ РФ в 2017 г. Позже финансовое учреждение перешло в собственность Росимущества, а Ананьевых СКР обвинил в хищении 87 млрд руб. Братья Ананьевы находятся в международном розыске. Установлено имущество братьев и их соучастников общей стоимостью 90 млрд руб., оно арестовано.

Дмитрий Ананьев был делегирован в Совет Федерации губернатором ЯНАО в 2006 г., срок его полномочий истекал в марте 2015 г. В июле 2013 г. он досрочно покинул верхнюю палату парламента с формулировкой "по собственному желанию". В то же время, его уход связывали с введением ограничений для чиновников в части распоряжения заграничными активами. Сенатор от Ямала является одним из самых богатых членов Совфеда, в 2012 г. его доход составил 699,7 млн руб.

В феврале 2020 г. Дмитрий Ананьев дал первое после эмиграции интервью, во время которого заявил, что "в России нельзя быть богатым", если страна – "в не самом хорошем положении".

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Теги: Просвязьбанк, Алексей Ананьев, Дмитрий Ананьев, иск



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