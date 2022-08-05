Уралец поджег чужую иномарку из-за не отданного вовремя долга

На Среднем Урале задержали подозреваемого в попытке сжечь чужой автомобиль. Он пошел на преступление из-за не отданного вовремя долга.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых, сотрудники полиции ОВД Невьянска по "горячим следам" раскрыли поджог легкового автомобиля "Хонда Фит" местной супружеской пары. Подозреваемым оказался ранее судимый гражданин 1987 года рождения, а ЧП произошло в день ВДВ, 2 августа, под покровом темноты.

"Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проходя мимо иномарки, вспомнил, что сын владельца машины задолжал ему 1 тыс. 500 руб. Он набрал по сотовому телефону своему знакомому должнику, но тот не ответил. В итоге разгневанный работник завода решил тут же насолить обидчику. С этой целью были оторваны "дворники", разбито лобовое стекло, а на финал мститель открыл крышку бензобака, вставил туда бумагу и поджег в надежде, что через несколько минут произойдет взрыв.

К счастью, машина на воздух не взлетела по не зависящим от поджигателя причинам – просто потух фитиль. Нашлись очевидцы, которые помогли сотрудникам полиции установить личность злоумышленника. Играть в кошки-мышки с сыщиками задержанный не стал и быстро дал признательные показания, обязавшись компенсировать потерпевшим владельцам поврежденного транспортного средства причиненный ущерб", - отметил полковник Горелых.

По его данным, следователи полиции квалифицировали действия по статье УК РФ "Приготовление к умышленному уничтожению или повреждению чужого имущества, совершенное путем поджога". Теперь пироману грозит до пяти лет колонии. До судебного разбирательства "невьянский мститель" будет находиться под подпиской о невыезде.