05 Августа 2022
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ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ предотвратила теракт в КЧР, готовившийся сторонником "Правого сектора"*

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, готовившийся сторонником украинской организации "Правый сектор"* в Черкесске в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, атаку готовил местные житель, после совершения теракта он панировал уехать на Украину.

Во время обысков у него дома и в тайнике было обнаружено два самодельных взрывных устройства, компоненты для их изготовления и схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата.

Также ФСБ сообщает, что у задержанного в средствах связи найдена переписка с активными участниками организации "Правый сектор".

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в экстремистской организации.

*Запрещена в России

Теги: фсб, теракт, правый сектор



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