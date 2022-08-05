ФСБ предотвратила теракт в КЧР, готовившийся сторонником "Правого сектора"*

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, готовившийся сторонником украинской организации "Правый сектор"* в Черкесске в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, атаку готовил местные житель, после совершения теракта он панировал уехать на Украину.

Во время обысков у него дома и в тайнике было обнаружено два самодельных взрывных устройства, компоненты для их изготовления и схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата.

Также ФСБ сообщает, что у задержанного в средствах связи найдена переписка с активными участниками организации "Правый сектор".

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в экстремистской организации.

*Запрещена в России