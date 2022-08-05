В Сургуте утонули мать и дочь

В Сургуте следователи проводят проверку из-за гибели на реке 12-летней девочки и ее 34-летней мамы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Страшная трагедия разыгралась 4 августа, около 15.00, во время купания в реке Черная. Девятилетний мальчик и его 12-летняя сестра начали тонуть. Это заметила мама детей. Она попыталась им помочь, но погибла вместе с дочерью. Очевидцы смогли спасти мальчика. Он доставлен в больницу.

Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.