Создание современного мусороперерабатывающего комплекса даст толчок развитию территории в Верх-Туле - новые рабочие места, дороги, налоговые отчисления

Строительство мусороперерабатывающего комплекса в селе Верх-Тула Новосибирской области обсудил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов с депутатами Верх-Тулинского сельского совета. Как отметил министр, преимущества строительства нового комплекса будут использованы для развития территории всего населенного пункта.

«Левобережный мусороперерабатывающий комплекс, планируемый на территории Верх-Тулинского сельского совета, станет альтернативой Левобережному (Хилокскому) полигону, который планируется закрыть на рекультивацию. Новый комплекс будет представлять собой большой высокотехнологичный завод, в котором весь поступающий мусор будет сортироваться, а около 50% должно перерабатываться», – подчеркнул министр Денис Архипов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, предполагается, что комплекс будет оснащен современной линией сортировки, которая позволит отбирать из мусора полезные фракции – стекло, бумагу, ПЭТ, металлы. Органические отходы, включающие остатки пищи, древесные отходы, легкую бумагу, будут перерабатываться в цехах компостирования. Эти цеха оборудуются системой дегазации, которая эффективно устраняет запахи. Переработка органических отходов также снизит риски возгораний отходов, и привлечения грызунов и птиц. Весь производственный цикл будет автоматизирован. При этом, обслуживать оборудование, следить за безопасностью и обеспечивать производственный цикл должны не менее 400 человек. А это новые рабочие места для жителей Верх-Тулинского сельсовета. Строительство Левобережного комплекса, как и Правобережного, планируется завершить в 2025 году.

Министр также подчеркнул, что к мусороперерабатывающему комплексу будет построена отдельная дорога, специализированный транспорт не будет мешать движению в населенном пункте.

Правительство Новосибирской области рассматривает предложения по ускоренному развитию инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов, чтобы вместе со строительством нового предприятия улучшить качество жизни людей.