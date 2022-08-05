05 Августа 2022
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Общество Приволжский ФО Санкт-Петербург
лидер группы ДДТ Юрий Шевчук (2009) | Фото:Накануне.RU

Суд по делу Шевчука перенесли на 16 августа

Суд по административному делу в отношении лидера группы "ДДТ" перенесли на 16 августа. Защита ходатайствовала об ознакомлении с материалами дела, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Башкирии.

Советский районный суд Уфы не стал возвращать дело в Санкт-Петербург, хотя Шевчук просил об этом – ему неудобно присутствовать на рассмотрении дела в Башкирии. Суд счел, что артист сможет участвовать в заседаниях по видеосвязи.

Ранее материалы дела были переданы в уфимский суд из Санкт-Петербурга, где сочли, что это не их подведомственность.

Дело завели по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (о дискредитации армии).

Стоит отметить, что сначала питерский суд вовсе вернул исковые материалы, поскольку следователи не указали даже, чем именно Шевчук дискредитировал ВС РФ.

Протокол на Шевчука действительно составили в Уфе, где "ДДТ" выступала с концертом. Кстати, Уфа – город, в котором прошло детство и юность Шевчука. Здесь, будучи студентом, он создал свой знаменитый коллектив и начал выступать. И здесь же у властей – еще в советское время - впервые возникли претензии к творчеству артиста. В одном из недавних интервью он вспоминал, что после концерта в столице Башкирии коллектив в первый раз "запретили".

Теги: юрий шевчук, суд, административное дело



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