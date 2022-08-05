Авианосной группе во главе с "Рональдом Рейганом" приказано оставаться в районе Тайваня

Авианосной ударной группе ВМС США во главе с авианосцем "Рональд Рейган" приказано оставаться в районе Тайваня. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

Он подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией вокруг острова.

4 августа авианосная группа отошла на несколько сотен километров от района вблизи Тайваня, где начались широкомасштабные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК), пишет Regnum.

Как пояснил профессор Академии национальной обороны НОАК, генерал-майор Мэн Сянцина, американские корабли, направлявшиеся в район острова, выполнили свой маневр после того, как НОАК впервые обозначила в качестве зоны для учебных стрельб акваторию к востоку от Тайваня.

Напомним, народно-освободительная армия Китая проводит учения и учебные мероприятия на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая 3 августа встретилась с главой Тайваня и в тот же день улетела с острова.

Как сообщалось, учения пройдут в шести морских районах вокруг Тайваня и их воздушных пространствах с 4 августа по 7 августа. При этом на карте, представленной военными, видно, что зоны учений практически окружат остров.