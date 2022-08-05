Авианосной группе во главе с "Рональдом Рейганом" приказано оставаться в районе Тайваня

05 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом
Авианосец &quot;Рональд Рейгган&quot; на учениях в Филиппинском море (2017) | Фото: www.bbc.com

Авианосной группе во главе с "Рональдом Рейганом" приказано оставаться в районе Тайваня

Авианосной ударной группе ВМС США во главе с авианосцем "Рональд Рейган" приказано оставаться в районе Тайваня. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

Он подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией вокруг острова.

4 августа авианосная группа отошла на несколько сотен километров от района вблизи Тайваня, где начались широкомасштабные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК), пишет Regnum.

Как пояснил профессор Академии национальной обороны НОАК, генерал-майор Мэн Сянцина, американские корабли, направлявшиеся в район острова, выполнили свой маневр после того, как НОАК впервые обозначила в качестве зоны для учебных стрельб акваторию к востоку от Тайваня.

Напомним, народно-освободительная армия Китая проводит учения и учебные мероприятия на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая 3 августа встретилась с главой Тайваня и в тот же день улетела с острова.

Как сообщалось, учения пройдут в шести морских районах вокруг Тайваня и их воздушных пространствах с 4 августа по 7 августа. При этом на карте, представленной военными, видно, что зоны учений практически окружат остров.

Теги: рональд рейган, тайвань, белый дом



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети