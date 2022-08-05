Житель Челябинска получил срок в колонии за сбыт поддельных денежных купюр

Жителя Челябинска приговорили к 1 году в колонии строгого режима за сбыт поддельных денежных купюр, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В августе прошлого года он приобрел семь поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей, которые впоследствии сбыл путем оплаты в различных магазинах на территории Тракторозаводского района.

Суд учел, что у мужчины имеются судимости за имущественные преступления. осужденный взят под стражу в зале суда.