Зеленский поставил задачу начать наступление на Херсон до 24 августа

Владимир Зеленский потребовал от военного командования начать наступление на Херсон до 24 августа, когда Киев будет отмечать День незалежности. Об этом сообщил источник телеграм-канала "Резидент" в офисе Зеленского. Глава режима подчеркнул, что все его предыдущие решения должны выполняться, а он обещал Западу контрнаступление.

Сообщается, что по этому поводу Зеленский собирал расширенное совещание силовиков. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в очередной раз просил отказаться от этой авантюры и вернуть артиллерию в Донбасс, где ее очень не хватает. И будто бы Залужный доложил об отходе ВСУ из Песок и Авдеевки из-за невозможности дальше удерживать этот укрепрайон.

The Financial Times написала со ссылкой на неназванного украинского высокопоставленного чиновника, что в данный момент для наступления на Херсон нет сил и ВСУ не имеют и 30% того, что нужно для этой военной операции.

"Мы не рассчитываем получить достаточно оружия, чтобы спланировать какое-либо решительное контрнаступление на этот год", - признал чиновник.

"Надо было руководству страны не выпендриваться о наступлении на Херсон и попытке сорвать референдум, а сфокусироваться на обороне, тогда бы не было таких молниеносных потерь", - пишет канал "Легитимный".

В соцсетях также полагают, что анонс херсонского референдум на сентябрь был сознательным информационным вбросом России, чтобы заставить Киев нервничать и в спешке начать принимать невыгодные военные решения. Эксперты отмечают, что переброска артиллерии на юг очень помогла союзным силам в Донбассе, где на ряде участков преимущество стало огромным, а ВСУ несут колоссальные потери.

Телеграм-канал "НачШтабу", который публикует новости силовых структур Украины, передает со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ, что накануне, еще до совещания, Залужный передал Зеленскому доклад, в котором сообщается о реальном состоянии дел в ВСУ. Так, несмотря на мобилизацию, укомплектованность остается на уровне 43-48%. Потери среди военнослужащих - более 191 тыс. убитыми и ранеными, более 80% резервистов из пятой волны мобилизации уже убито, ранено или дезертировало, статистика по пропавшим без вести вообще не ведется. Тяжелораненых вывозят лечить за границу. Запасов стрелкового вооружения и бронежилетов катастрофически не хватает, заканчивается ресурс некоторых видов техники, переданных Западом. Также не хватает специалистов, расходных материалов и т.п. То есть Зеленский, требуя начать наступление, знал об этом.

Эти цифры потерь согласуются с предыдущими сообщениями. В июне "Незыгарь" сообщал, что, по данным Ми-6, которые были переданы еврокомиссарам и евродепутатам, потери ВСУ на 1 июня составили 176 тыс. убитыми, 41 тыс. тяжелоранеными без возможности вернуться, еще 38 тыс. пропали без вести. По оценкам натовских специалистов и АНБ, которые мониторят соцсети и специальные группы родственников украинских солдат, потери составляли до 197 тыс. человек.

Интересно, что Киев официально сообщает о 41 тыс. убитых русских. Даже если бы эти цифры были верными, то потери ВСУ превосходили бы потери ВС РФ в 4 раза. Foreign Affairs отмечала, что при таких потерях российская армия давно развалилась бы, а вместо этого она добивается небыстрых, но неуклонных успехов в Донбассе. Поэтому российские потери сильно завышены. Но тогда украинские потери превосходят российские еще больше.

Ранее британская The Telegraph написала, что Запад свернет военную помощь Украине, если та до осени не переломит ситуацию на фронте. Сколько еще жизней в угоду Западу готов положить Зеленский?