НСПК сократила бюджеты для продвижения карт "Мир" после ухода Visa и MasterCard

Национальная система платежных карт (НСПК) сократила маркетинговый бюджет на продвижение карт "Мир" на российском рынке. Раньше эти средства выделялись банкам – для конкурирования с системами Visa и MasterCard. После ухода этих компаний с российского рынка конкурентов у "Мира" просто не осталось, пишет РБК.

"Представители платежной системы открыто сказали, что им это теперь не нужно, так как на рынке нет конкуренции", - сообщил источник в одном из крупных банков. Теперь кредитные организации будут сами нести расходы на продвижение карточных продуктов.

Раньше средства, полученные от НСПК, банки направляли на рекламу, спонсирование акций, начисление дополнительного кешбэка и т.д.

При этом в НСПК говорят, что даже увеличили вложение в развитие "возможностей, которые дают жителям страны платежные инструменты". Также НСПК инвестирует в технологические решения для банков и магазинов.