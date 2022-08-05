05 Августа 2022
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Политика Свердловская область
Елена Клименко (2022) | Фото: Алексей Кунилов / &quot;Областная газета&quot;

"Все едины": глава свердловского избиркома о фаворите губернаторских выборов

Председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко поделилась своими ожиданиями от выборов губернатора, которые пройдут в регионе осенью. Для Клименко, возглавившей избирком в декабре прошлого года, это будут первые столь серьезные выборы в качестве руководителя комиссии.
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Как рассказала она на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, ее опыт в избирательной системе – свыше шести лет, а с учетом работы электоральным юристом опыт участия в избирательных кампаниях насчитывает более 20 лет.

"Я очень надеюсь на уважительное отношение всех участников избирательного процесса. И если мы с вами будем максимально корректны в общении, это не будет порождать каких-либо сложностей. Призываю всех к соблюдению избирательного законодательства. Это основа нашей с вами стабильной и спокойной избирательной кампании", - заявила Клименко.

Также она ответила на вопрос Накануне.RU, кого из кандидатов можно назвать фаворитом на предстоящих 11 сентября выборах губернатора. Напомним, что за кресло главы региона будут бороться пять человек, включая действующего губернатора Евгения Куйвашева, выдвинутого "Единой Россией".

"У каждого есть как плюсы, так и минусы. Для меня все кандидаты едины. Очень важно, чтобы все друг друга уважали. Тогда и наши с вами избиратели, и я сама, как избиратель, сможем составить полный и личный портрет каждого кандидата", - пояснила Елена Клименко.

Она добавила, что в итоге свердловчане сделают свой выбор, а избирательная система отразит его в результатах протоколов.

Напомним, также сегодня глава комиссии прокомментировала скандальную ситуацию в Асбесте, где одна из партий подала в суд на избирком, но затем отозвала свой иск.

Теги: Клименко, выборы, губернатор, избирком



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