05 Августа 2022
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
Совещание в полпредстве, Владимир Якушев, Максим Решетников, Евгений Куйвашев (2022) | Фото: Накануне.RU

Якушев: Многие экономические показатели в УрФО снижаются в этом году

Глава Минэкономразвития Максим Решетников начал в Екатеринбурге совещание "Об актуальных задачах и реализуемых мерах по поддержке экономики". В разговоре участвуют уральский полпред Владимир Якушев и губернаторы регионов УрФО.

Началось совещание с презентации различных экономических показателей УрФО, которую сделал полпред. Индекс промышленного производства последние два месяца идёт вниз. По отдельным регионам есть прирост в тех или иных сферах. Индекс обрабатывающей промышленности по итогам первого полугодия 2022 г. также снижается. Объём платных услуг, как и розничной торговли, также снижается. Такая же тенденция - в жилищном строительстве. Положительная динамика есть в обороте общепита. Размер госдолга остался примерно таким же, как в аналогичном периоде прошлого года.

"В целом, по основным показателям мы находимся в плюсе. Но тенденции настораживают. По занятости пока ситуация не критична", - сказал Якушев.

Индекс промышленного производства в УрФО по видам продукции(2022)|Фото: Накануне.RU

Поступление налогов в бюджет РФ от УрФО(2022)|Фото: Накануне.RU

Индекс промышленного производства по субъектам УрФО(2022)|Фото: Накануне.RU

По словам Решетникова, важный вопрос для обсуждения - инвестиции и связанные с ними проекты. Важно, чтобы текущие проекты были завершены и начинались новые, потому что на УрФО приходится пятая часть всех инвестиций в стране.

"Потребительская активность остаётся невысокой, но она выравнивается. Те меры, которые запущены, работают. Снижение ЦБ ключевой ставки также оживляет экономику. Ситуацию с безработицей драматизировать не стоит. Много средств выделено на поддержку предприятий. Уральский округ - в общестрановых трендах", - сказал Решетников.

Стабилизировать экономику удалось благодаря федеральным и местным мерам. Из 314 мер поддержки запущены около 290. Бизнесу выдано кредитов по льготным ставкам на 2 трлн руб. Высокий спрос на программу "зонтичных кредитов". Обнулены импортные пошлины в рамках ЕврАзЭС. В сентябре массовое обнуление закончится, власти будут принимать в этом отношении точечные решения. Работает система параллельного импорта. УрФО играет важную роль в экономике страны. Важно пользоваться системой господдержки, сказал министр, предложив регионам активнее подавать заявку на получение федеральных денег. УрФО получит на инфраструктурные кредиты 131 млрд руб.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что социально-экономическая ситуация в области стабильна. Приоритет властей - улучшение качества жизни уральцев. За год количество безработных сократилось впятеро, а вакансий больше, чем безработных.

Остальная часть совещания проходит в закрытом от прессы режиме.

Максим Решетников на совещании в полпредстве(2022)|Фото: Накануне.RU

Теги: владимир якушев, максим решетников, совещание



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