На Алтае задержали бывшего республиканского министра здравоохранения

На Алтае задержали главврача районной больницы в Кош-Агаче Павла Решетова, ранее он работал министром здравоохранения Республики Алтай.

Решетов может стать фигурантом дела о получении взятки при заключении контрактов на поставку оборудования для реабилитации детей-инвалидов, передает Telegram-канал "Инцидент Горно-Алтайск". Решетов с 2019 по 2022 год был директором республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, министром он работал в 2018-2019 гг.

Издание "Новости Горного Алтая" отмечает, что родной брат Решетова был осужден за получение взятки в бытность главврачом станции переливания крови. Андрея Решетова приговорили к крупному штрафу и запрету занимать руководящие должности сроком на пять лет.