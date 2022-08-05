05 Августа 2022
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Трамвай УКВЗ (2022) | Фото: министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

В Челябинске вышли на линию новые низкопольные трамваи

В Челябинске вышли на линию два новых 100% низкопольных трамвая модели 71-628, передает корреспондент Накануне.RU.

Новые трамваи можно встретить на маршруте № 20 "ЧМК - Медгородок".

Всего в 2022 года в город поступит 30 вагонов Усть-Кавтавского вагоностроительного завода. Трамвай оборудован кондиционером с функцией очистки и обеззараживания воздуха, Wi-Fi, USB-разъемами для зарядки и мультимедийным комплексом. Челябинский трамвай получил новую маску и контурную подсветку.

Теги: трамвай, УКВЗ, общественный транспорт,



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