В Челябинске вышли на линию новые низкопольные трамваи

В Челябинске вышли на линию два новых 100% низкопольных трамвая модели 71-628, передает корреспондент Накануне.RU.

Новые трамваи можно встретить на маршруте № 20 "ЧМК - Медгородок".

Всего в 2022 года в город поступит 30 вагонов Усть-Кавтавского вагоностроительного завода. Трамвай оборудован кондиционером с функцией очистки и обеззараживания воздуха, Wi-Fi, USB-разъемами для зарядки и мультимедийным комплексом. Челябинский трамвай получил новую маску и контурную подсветку.