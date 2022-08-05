05 Августа 2022
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Политика Свердловская область
Асбест, въезд в город (2017) | Фото: Накануне.RU

Глава свердловского избиркома про скандал в Асбесте: Ситуация будет иметь последствия

Председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко прокомментировала скандальную ситуацию в Асбесте, где одна из партий подала в суд на избирком, но затем отозвала свой иск.
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Напомним, ранее асбестовские депутаты от "Единой России" подали иск к избиркому, зарегистрировавшему на выборы в гордуму кандидатов от КПРФ. Последние якобы подали документы с нарушениями и поддельной подписью одного из членов счетной комиссии, что подтвердила и Асбестовская территориальная избирательная комиссия, чье решение по итогу изменил избирком Свердловской области.

В избиркоме поясняли свою позицию тем, что отсутствие копий паспортов кандидатов не является нарушением, так как на данном этапе эти документы и не нужны. Недостаток персональных данных для бюллетеня голосования одного из кандидатов был исправлен внесением этих данных. А член счетной комиссии, подлинность подписи которого вызвала сомнения, подтвердил, что ставил ее лично.

Несмотря на это, в "ЕР" решили обратиться с иском в суд, где потребовали отменить решение избирательной комиссии области. Однако спустя время иск был отозван.

Как рассказала Елена Клименко на сегодняшней пресс-конференции, ситуация в Асбесте так или иначе регулируется избирательным законодательством.

"Там, где наши коллеги допускали ошибки, мы их поправили. Там, где есть ситуации, связанные с регулированием прав участников избирательного процесса – у нас есть судебные органы и вышестоящая избирательная комиссия. В любом случае, каждая ситуация, которая возникает, будет иметь те или иные последствия", - отметила глава областного избиркома.

По ее словам, последствия могут быть как для системы избиркомов, так и для системы избирательных объединений и самих кандидатов.

"В каждой ситуации, насколько бы лично она не воспринималась участниками избирательного процесса, есть верховенство закона. Давайте все-таки будем уважать друг друга при ведении избирательных кампаний. И тогда каких-то конфликтных ситуаций у нас с вами будет гораздо меньше", - заключила Елена Клименко.

Ранее стало известно, что представители "Единой России" не будут снимать свои кандидатуры на выборах в гордуму Асбеста. Как заявили в партии, кандидат по округу №3 Сергей Иванов действительно отказался от борьбы, однако остальные не намерены сдаваться так просто.

Теги: Асбест, избирком, суд, Клименко



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