Ушедший украинский посол в Германии раскритиковал власти Берлина

Недавно ушедший посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал власти Берлина за отказ от проведения выставки разбитой российской техники в городе. Он назвал это в своем Twitter "настоящим скандалом" и призвал показать "настоящую солидарность с Украиной".

Мельник известен своими другими скандальными высказываниями. В начале мая он обозвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", так как тот отказался ехать в Киев после отказа принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его позиции по антироссийским санкциям и будто бы пророссийскости.

А на днях он запросил встречу с Шольцем для принесения извинений за то оскорбление. О том, что что она была, не сообщалось.

Украинские телеграм-каналы пишут, что одной из причин недавнего снятия Мельника с должности посла в Германии было то, что он пытался убедить немецкие власти резко увеличить военную помощь Украине, что в Берлине не хотят делать. А на днях уже бывший посол пригрозил депутату бундестага Клаусу Эрнсту новым Нюрнбергским процессом за "пособничество" России. Все его заявления будто бы согласованы с офисом Зеленского, который полностью зависит от британцев, которым нужна максимально долгая и разрушительная война.