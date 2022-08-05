05 Августа 2022
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пыть-ях (2011) | Фото: Накануне.ru

Депутат Пыть-Яха прокомментировала спор в парке

Депутат думы Пыть-Яха Людмила Завадская прокомментировала Накануне.RU конфликт, который произошел в местном парке "Ноев ковчег".

Напомним, ранее в сети появилось видео, как подростки развлекаются, играя на топиариях, установленных в парке. Слишком "активное" использование фигур привлекло внимание посетителей парка. Изначально сообщалось, что именно политик заявила в полицию, но Завадская опровергла эти сведения.

"Это не я снимала видео, это не со мной скандалили. Это не я пришла в полицию писать заявление.Да, я позвонила, сделала звонок после того, как девушка, которая снимала видео, вызвала полицию. Полиция приехала, подростки покинули место. Во многих СМИ эту ситуацию перевернули. Я не говорила, что подростки повредили фигуры, меня задело само поведение молодых людей в общественном месте, в семейном парке . По вандализму мы сказали, что на фигуры залазили, но акцент был сделан, на недопустимое поведение в общественном месте", - сообщила депутат.

В пресс-службе окружного управления МВД ранее сообщили, что "между сторонами произошел словесный конфликт". В результате заявления поступили на подростков, и на очевидца "игр", последнее написала мать одного из парней. При этом имущество, отметили в управлении, не пострадало.

Теги: Пыть-Ях, топиарии, Людмила Завадская



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Ранее 04.08.2022 15:14 Мск В Пыть-Яхе на депутата заявили в полицию из-за спора в парке


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