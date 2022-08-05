Полиция Екатеринбурга провела облаву на мигрантов в Железнодорожном и Чкаловском районах

Сотрудники полиции Екатеринбурга провели очередной рейд по улицам города в поисках нелегальных мигрантов. В этот раз профилактические мероприятия проходили на территории отделов полиции № 11 и № 12, Железнодорожного и Чкаловского районов соответственно. Всего на этих территориях проживает 196 иностранцев.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в ходе рейда было выявлено 17 граждан, находящихся на территории РФ с нарушением режима пребывания (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ). Кроме того, в действиях 11 иностранных граждан содержатся признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. Всего же полиция выявила 51 правонарушение, 23 из которых относятся к ст. 20.20 КоАП РФ (потребление алкогольной продукции в общественном месте). Еще 19 управляли автомобилями с тонировкой, что относится к п. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ.

По каждому из нарушений будет проведена проверка, а собранные материалы отправятся в суды для рассмотрения дел по существу. Там же и решится дальнейшая судьба мигрантов.

Органы внутренних дел рекомендуют иностранным гражданам своевременно и в соответствии с законодательством урегулировать свой статус на территории Российской Федерации, а также пройти все уведомительные и регистрационные процедуры.