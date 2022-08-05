05 Августа 2022
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Политика В России За рубежом
Коллаж, Виктор Бут, Бриттни Грайнер (2022) | Фото: Накануне.RU

Россия готова обсудить с США обмен заключенными по специальному каналу - Лавров

Россия готова обсуждать с США вопрос обмена заключенными, но в рамках того канала, который был ранее согласован президентами, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Ранее министр рассказывал, что еще во время женевской встречи Владимира Путина и Джо Байдена был согласован формат для обсуждения обмена заключенными, при этом МИД не входил в число уполномоченных на такие переговоры лиц.

Напомним, Белый дом предложил обменить россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер (последнюю накануне в России приговорили к девяти годам колонии). О возможном диалоге по этому поводу говорил, в частности, госсекретарь США Энтони Блинкен, но накануне он не стал по этому поводу в кулуарах форума АСЕАН в Камбодже говорить с Лавровым. Сам Лавров тоже инициативы не проявил.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Блинкен попытается "поймать за пуговицу" российского министра в кулуарах АСЕАН, чтобы обсудить обмен заключенными.

"Мы сидели с ним [Блинкеном] сегодня через одного за столом… я не видел, чтобы он был заинтересован за что-то там меня ловить, пуговицы все на месте", - заявил журналистам российский министр.

Теги: сергей лавров, обмен заключенными, энтони блинкен, бриттни грайнер, виктор бут



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