05 Августа 2022
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Общество За рубежом
врачи, медработники, коронавирус, защитный костюм (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

США объявили ЧС в здравоохранении из-за оспы обезьян

Власти США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.

Отмечается, что такой шаг позволит потенциально расширить доступ к медицинской помощи для тех, кто находится в группе риска, передает ТАСС.

На сегодняшний день число случаев оспы обезьян в США превысило 6,6 тысяч.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел режим чрезвычайной ситуации в штате из-за вспышки оспы обезьян. Также режим ЧС был введен в Сан-Франциско.

Между тем, в Минобороны РФ отмечали, что вспышка обезьяньей оспы странным образом географически совпала с районом размещения биологической лаборатории США в Африке, пишет Regnum. Источником вспышки этого вируса признана Нигерия, где функционирует не менее четырех американских биолабораторий.

Теги: сша, оспа обезьян, режим чс



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