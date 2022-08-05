В Курске упала опора ЛЭП, в городе отключалось электричество

Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил ситуацию с падением опоры ЛЭП накануне вечером в Курчатовском районе областной столицы, из-за которого часть города была отключена от света.

"Вчерашние перебои энергоснабжения областного центра и части прилегающих районов были вызваны падением опоры линии электропередачи в Курчатовском районе, - пишет Старовойт в своем Telegram-канале. - С момента происшествия на месте работают оперативные службы, в том числе, устанавливается причина чрезвычайного происшествия".

Губернатор добавил, что энергоснабжение Курска и других обесточенных населенных пунктов организованно по резервным линиям, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.