05 Августа 2022
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Экономика Челябинская область
Рабочий завода &quot;Уральские локомотивы&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Челябинский завод получит почти 1 млрд рублей на импортозамещающее производство

Челябинский кузнечно-прессовый завод получит заем на сумму 949 млн рублей на производство кассетных подшипников для железнодорожных вагонов и ступиц грузового автотранспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда развития промышленности.

Продукция будет изготавливаться из отечественных комплектующих. Ежегодно планируется выпускать до 75 тысяч двухрядных конических подшипников кассетного типа для букс железнодорожных вагонов и до 400 тысяч однорядных ступичных подшипников для грузового автотранспорта и специальной техники.

Подшипники для ж/д вагонов производилось с участием иностранных компаний. В результате реализации проекта будет существенна снижена доля импорта.

Теги: производство, заем, ФРП,



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