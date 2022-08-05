Челябинский завод получит почти 1 млрд рублей на импортозамещающее производство

Челябинский кузнечно-прессовый завод получит заем на сумму 949 млн рублей на производство кассетных подшипников для железнодорожных вагонов и ступиц грузового автотранспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда развития промышленности.

Продукция будет изготавливаться из отечественных комплектующих. Ежегодно планируется выпускать до 75 тысяч двухрядных конических подшипников кассетного типа для букс железнодорожных вагонов и до 400 тысяч однорядных ступичных подшипников для грузового автотранспорта и специальной техники.

Подшипники для ж/д вагонов производилось с участием иностранных компаний. В результате реализации проекта будет существенна снижена доля импорта.