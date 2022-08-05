Площадь лесных пожаров в Югре за сутки выросла в два раза: горит 42 тысячи гектаров леса

Площадь лесных пожаров в Югре выросла сразу в два раза за сутки и составила 42 336 га, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России.

За сутки было зарегистрировано 58 лесных пожаров. Ликвидировано три очага на площади 225,3 га.

"В настоящий момент действует 55 пожаров на площади 42 111 га, из них локализовано девять пожаров на площади 3024,8 га. За 4 августа 2022 применялся 21 борт авиации РСЧС в 8 МР (Ханты-Мансийский, Кондинский, Белоярский, Сургутский, Октябрьский, Нижневартовский, Советский и Березовский районы). На 5 августа 2022 запланировано применение 19 бортов авиации РСЧС в 7 МР (Ханты-Мансийский, Белоярский, Октябрьский, Нижневартовский, Сургутский, Кондинский и Советский районы)", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера площадь лесных пожаров составляла чуть более 21 тыс. га. Со 2 августа на территории Югры введен режим ЧС.