На Среднем Урале планируют расширить территорию ОЭЗ "Титановая долина"

На территории Свердловской области планируется открыть новые площадки ОЭЗ "Титановая долина". Соответствующая заявка будет подана в Минэкономразвития России до конца 2022 года, сообщает департамент информполитики, со ссылкой на рабочую встречу министра экономического развития России Максима Решетникова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Согласно плану, новые площадки расположатся в Алапаевске и Сысертском городских округах. На них более 3,5 тыс. новых сотрудников будут реализовывать инвестиционные проекты, как, например, строительство электрометаллургического комплекса и современных цехов для производства товаров народного потребления.

По словам Решетникова, Средний Урал является лидером среди регионов по объему производства продукции в России и входит в ТОП-5 лучших по числу патентов и производственных технологий. При этом область все еще зависима от экспорта металлургической продукции, что является главным вызовом для региона.

"В числе первоочередных задач в связи с этим — наращивание внутреннего спроса на продукцию за счет развития строительства жилья и создания инфраструктуры. И решение логистических вопросов, поскольку Свердловская область имеет все шансы на то, чтобы стать крупным транзитным хабом", — заявил министр.

На сегодняшний день площадки "Титановой долины" расположены только на Уктусе и в Верхней Салде, где в совокупности работает более 1 тыс. человек.