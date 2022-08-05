Зеленский обвинил ЕС в искусственной задержке 8 миллиардов евро помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в Евросоюзе искусственно задерживают оказание Киеву финансовой помощи на восемь миллиардов евро.

В видеообращении он заявил, что европейские страны сознательно замедляют процесс выделения средств из-за нерешительности лидеров этих государств. Зеленский добавил, что подобное поведение является или ошибкой, или преступлением.

При этом украинский президент не уточнил, какое из европейских государств тормозит предоставление помощи Киеву.

Накануне источники агентства Reuters сообщили, что новый пакет финансовой помощи Киеву от Евросоюза будет подготовлен к началу осени. Общая сумма выделяемой помощи оценивается в 8 млрд евро, пишет Regnum.

В июле Bloomberg сообщал, что ЕС сильно отстает от своих громких обещаний предоставить Украине большой пакет помощи в условиях собственных серьезных экономических проблем.

Еврокомиссия обратилась к государствам-членам с просьбой дать гарантии по кредитам Украине. Но Германия хочет уменьшить объем своих обязательств, утверждая, что она уже предоставила Украине 1 млрд евро в виде невозвратных грантов через МВФ.