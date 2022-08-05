05 Августа 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

СМИ: На Украине обострились разногласия между Зеленским и мэрами больших городов

В условиях военных действий и поступающей западной помощи на миллиарды долларов на Украине обострились разногласия между киевским правительством и местными лидерами, пишет The Washington Post.
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Мэры крупных городов и эксперты рассказали изданию, что правительство Зеленского пытается отодвинуть мэров на второй план, чтобы сохранить контроль над потоком помощи для восстановления и ослабить любых будущих политических соперников. Обещанная децентрализация остается пустым обещанием. Зеленский хочет держать всю власть в своих руках и не давать полномочий местным властям.

Отмечается, что партия Зеленского "Слуга народа" потерпела неудачу на местных выборах 2020 года. Она не получила поста мэра ни в одном крупном городе, даже в Кривом Роге, родном городе Зеленского.

Мэры недовольны тем, что их не допускают к распределению поступающей финансовой помощи. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что уже второй раз за последние недели Киев запретил ему выезжать на мероприятие, связанное с оказанием помощи. Издание упоминает и мэра Днепропетровска Бориса Филатова, который обвинил Зеленского в автократичности. А недавно Филатов заявил, что киевская власть разрушила управление обороной города.

Противоречия между центральной и местными властями является давней особенностью украинской политической жизни. В последние годы мэры крупных городов (Одессы, Харькова и других) даже пытались создать "партию мэров", которая бы отстаивала в Раде интересы "региональных баронов", но из-за разногласий так и не преуспели.

На днях The New York Times написала, что между Белым домом и Зеленским существует глубокое недоверие. Правда, в Белом доме это поспешили опровергнуть.

Теги: Украина, Владимир Зеленский



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