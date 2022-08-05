05 Августа 2022
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Скоростной поезд &quot;Ласточка&quot; в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

"Наземное метро" пройдет через Юго-Западный район к 2030 году

Строительство юго-западного маршрута электрички, что соединит микрорайоны Солнечный, Академический, Широкая речка и ВИЗ-правобережный, стартует в 2024 году и завершится в 2030. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии Екатеринбурга. Работы проводятся в рамках реализации проекта "Екатеринбургское центральное пассажирское кольцо".

Новый маршрут запустят на втором этапе проекта "Наземное метро". Предполагается, что на мосту через Верх-Исетский пруд проложат железнодорожный и автомобильные пути.

Первым делом электричка пройдет по новому Новокольцовскому району, охватив также и объекты Универсиады-2023, а позже проследует по юго-западному маршруту. Всего маршрут будет иметь 15 остановок, среди которых железнодорожный вокзал, "Екатеринбург-Экспо", "Сима-Ленд" и аэропорт Кольцово.

Напомним, ранее генеральный директор АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов отметил, что городская электричка решит проблему с пробками в Академическом лишь на 10%, поскольку на данный момент ее маршрут выстроен так, что основной массе не совсем будет удобно доезжать в те точки, которые предусмотрены в структуре городской электрички.

Теги: электричка, наземное метро,  Юго-Западный



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