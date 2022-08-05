05 Августа 2022
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газ труба вентиль (2013) | Фото:

Украинская ГТС не сможет полностью заменить "Северный поток" – канадское правительство

Украинская газотранспортная система не сможет полностью заменить газопровод "Северный поток", заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон. Выступая в парламенте, министр обосновал решение вернуть российскую турбину для "Северного потока". Уилкинсон отметил, что пропускной способности ГТС Украины не хватит, чтобы обеспечить Европе нужный объем поставок газа.

По словам Уилкинсона, которые приводит Bloomberg, предложение Украины заменить поставки по "Северному потоку" на транзит российского газа через украинскую территорию Канада рассматривала с экспертами Международного энергетического агентства, обсуждала с официальными лицами ЕС и Германии. И выводом из этого обсуждения такой: поставки через Украину будут гораздо продолжительнее, чем по "Северному потоку" (в случае его работы на полную мощность). Также риском являются военные действия на территории Украины.

Впрочем, сейчас Европа точно не может отказаться от поставок через Украину, поскольку по "Северному потоку" поставляется всего около 20% от контрактного объема газа. Проблема в турбине: "Газпром" отказывается ее ввозить в Россию, настаивая на полном снятии санкций. Немецкая сторона считает, что никаких препятствий для ввоза турбины нет.

Теги: украинская гтс, северный поток, канада, газовая турбина, газпром



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