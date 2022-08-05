В Челябинске полицейские задержали местного жителя за дискредитацию ВС РФ

В Челябинске сотрудники полиции задержали местного жителя за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, местный житель в центре города демонстрировал плакат, содержание которого дискредитировало ВС РФ.

Его доставили в отдел полиции, где в отношении него было возбуждено административное дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Материалы дела направлены в суд.