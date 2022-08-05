Ревакцинацию от ковида прошли 30% свердловчан

С начала прививочной кампании против коронавируса в Свердловской области привито 86% взрослого населения. При этом тех, кто прошел ревакцинацию, заметно меньше.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, также 7,5% среди вакцинированных – это несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет. А свердловчане старше 60 лет охвачены прививками от ковида на 83%.

"Обращаю внимание, что это общая статистика за весь период пандемии. Количество тех, кто в дальнейшем пришел на вакцинацию повторно, заметно меньше: около 30%", - уточнил главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

По его словам, этого крайне недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Эпидемиологи советуют свердловчанам сделать прививку против COVID-19 в августе, до сезона роста простудных заболеваний, а также до начала прививочной кампании против гриппа.

По данным департамента, сегодня во всех медучреждениях Свердловской области есть в наличии двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Ей можно привиться с интервалом в три недели.

Ранее сообщалось, что спрос на вакцины от COVID-19 в России за последний месяц вырос в несколько раз.