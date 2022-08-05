Вирусолог: На пике новой волны COVID-19 вряд ли будет 200 тысяч новых случаев в сутки

При нынешнем подъеме заболеваемости коронавируса в России вряд ли будут фиксировать свыше 200 тысяч новых случаев заболевания в сутки, как это было зимой, заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Скорее всего, порядка 45—50 тысяч", — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по мнению вирусолога, новый пик по заболеваемости ковидом может прийтись на конец августа.

Ранее сообщалось, что спрос на вакцины от COVID-19 за последний месяц вырос в несколько раз. Заметный рост числа обращений за вакцинацией начался на неделе с 11 по 18 июля — он составил 103% по сравнению с предыдущей неделей. В конце июля спрос вырос еще на 52% уже к этому показателю.

Как сообщили представители крупных сетей медклиник, ажиотаж связан с сезоном отпусков и сроками ревакцинации. При этом заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю тоже выросла — на 48.