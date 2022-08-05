05 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Смог в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Свердловскую область на несколько дней накроет смог

В ближайшие несколько дней Средний Урал накроет смог. Синоптики объявили предупреждение.

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, начиная с вечера 4 августа на территории Свердловской области ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

"Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Предупреждение будет действовать до 20 часов 9 августа.

Напомним, недавно уральские синоптики призвали свердловчан начинать готовиться к закату лета.

Теги: Свердловская область, смог, НМУ



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