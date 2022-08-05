Свердловскую область на несколько дней накроет смог
В ближайшие несколько дней Средний Урал накроет смог. Синоптики объявили предупреждение.
Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, начиная с вечера 4 августа на территории Свердловской области ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
"Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.
Предупреждение будет действовать до 20 часов 9 августа.
Напомним, недавно уральские синоптики призвали свердловчан начинать готовиться к закату лета.