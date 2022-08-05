05 Августа 2022
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Екатеринбургские газовики провели техобслуживание Вечного огня (2020) | Фото: Пресс-служба АО &quot;Екатеринбурггаз&quot;

В Улан-Удэ молодой человек залил Вечный огонь из бутылки

В Улан-Удэ задержан молодой человек, который подозревается в осквернении Вечного огня в парке "Мемориал Победы".

Злоумышленнику 19 лет. В ближайшее время следователь приступит к его допросу. В доме подозреваемого прошел обыск. После допроса будет решаться вопрос об избрании меры пресечения, сообщает региональный главк СК.

Вечером 3 августа два молодых человека подошли к Вечному огню, после чего один из них потушил пламя, вылив жидкость из бутылки. Следователи завели уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества.

Напомним, в Калининграде неизвестные пожарили курицу на Вечном огне.

Теги: Вечный огонь, следствие



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