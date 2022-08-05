05 Августа 2022
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центральный банк, центробанк, ЦБ (2018) | Фото: nakanune.ru

В Чечне и Дагестане запустят пилотный проект по исламскому банкингу

Центробанк России в 2023 году намерен запустить пилотный проект по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане.

В настоящее время готовятся соответствующие поправки в законодательство вместе с Минфином. Инициатива прорабатывается в рамках мер Банка России для развития финансового рынка в условиях ограничительных мер со стороны Запада. В числе предложений — усилить роль партнерского финансирования для привлечения дополнительных средств для финансирования бизнеса. Для развития этого направления планируется проведение эксперимента в ряде регионов.

Для проведения эксперимента нужно определить список необходимых финансовых услуг и операций, а также подходы к регулированию и надзору в рамках проекта, сообщает "Интерфакс".

Заниматься исламским банкингом смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования (ОПФ). Их регулятором станет Центробанк России, он же будет вести реестр таких компаний и осуществлять надзор над ними.

Теги: Чечня, Дагестан, банкинг



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