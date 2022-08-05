Минпросвещения расширяет категории детей-сирот, претендующих на льготы

Дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся по программам основного общего и среднего общего образования, смогут рассчитывать на полное государственное обеспечение.

Такие поправки Минпросвещения предлагает внести в постановления правительства от 2017 года. В настоящее время на полное гособеспечение могут рассчитывать дети-сироты, обучающиеся очно по основным профессиональным образовательным программам.

Ведомство расширяет список форматов обучения, добавляя новые категории обучающихся. Так, дети-сироты, обучающиеся с 5-го по 11-й класс, смогут, в частности, пользоваться "бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы" и другими льготами.

"Принятие проекта постановления обеспечит получение полного гособеспечения и мер соцподдержки детей-сирот обучающимися по образовательным программам основного общего, среднего общего образования", сообщают "Ведомости".