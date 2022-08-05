В России спрос на вакцинацию от коронавируса вырос в разы

Спрос на вакцины от COVID-19 за последний месяц вырос в несколько раз.

Заметный рост числа обращений за вакцинацией начался на неделе с 11 по 18 июля — он составил 103% по сравнению с предыдущей неделей. В конце июля спрос вырос еще на 52% уже к этому показателю.

Как сообщили представители крупных сетей медклиник, ажиотаж связан с сезоном отпусков и сроками ревакцинации. При этом заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю тоже выросла — на 48.

Недостатка вакцин нет. Все опрошенные медицинские центры сообщили о том, что препарат "Спутник V" в наличии.

По словам иммунологов, всё чаще фиксируются случаи повторного заражения вирусом после недавно перенесенной болезни и последствия для здоровья с каждым разом всё серьезнее, сообщают "Известия".