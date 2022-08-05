05 Августа 2022
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Экономика В России
телекоммуникационная вышка, передатчик (2017) | Фото: tomsk.ru

В Минцифры исключили замедление мобильного интернета в стране

В Минцифры не видят оснований для снижения скорости мобильного интернета в России.

Запасов оборудования для поддержания и развития сетей операторам сотовой связи хватит более чем на год, а в перспективе может быть запущено его производство в РФ.

По словам экспертов, на фоне ограничительных мер в отношении Москвы и прекращения поставок техники в стране, вероятно, снизится скорость интернета и ухудшится качество мобильной связи. Сами операторы говорят, что эта проблема решаема.

Кроме того, снижаются темпы роста интернет-трафика, дающего нагрузку на сеть, — из-за блокировки зарубежных онлайн-сервисов и их добровольного отказа от работы в России. Как считают эксперты, проблем со скоростью доступа в интернет не должно возникнуть по меньшей мере в течение ближайшего года, сообщают "Известия".

Ранее Минцифры рекомендовало операторам сотовой связи "исключить неограниченное потребление трафика". Это необходимо для "равномерной нагрузки на сети связи" для обеспечения качества связи в условиях "санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования", сообщает РБК.

Теги: мобильный интернет, связь



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