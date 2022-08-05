05 Августа 2022
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Экономика В России
Колесо самолета (2022) | Фото: Накануне.RU

В России могут обнулить региональные налоги на самолеты

Российские авиа- и лизинговые компании планируют освободить от транспортного и имущественного налогов на самолеты.

На это согласились власти Санкт-Петербурга, Владимирской, Воронежской, Ивановской и Челябинской областей, Забайкальского края, Ненецкого АО, Магадана, Коми, Тувы, Бурятии и Чукотки, следует из письма Минтранса. Как ожидается, в ряде субъектов послабления начнут действовать с 2023 года.

Как считают эксперты, в условиях санкций со стороны Запада мера поддержит авиаперевозчиков и деловую активность в регионах. При этом бюджеты регионов потеряют немного: до недавнего времени большая часть воздушных судов была зарегистрирована в третьих странах, и налоги от них поступали туда же.

Налоги на воздушные суда в России платят в регионе регистрации самой компании-владельца самолета.

Как заявила PR-директор S7 Group Ирина Колесникова, освобождение от налогов поддержит доступность воздушных перевозок для россиян, сообщают "Известия".

Напомним, авиация России и авиапром могут лишиться ряда налоговых и таможенных послаблений. Речь идет о возможном возврате к уплате пошлины при ввозе гражданских авиалайнеров, авиадвигателей и комплектующих, а также о возобновлении сбора НДС при продаже, передаче в лизинг и производстве самолетов в стране

Теги: самолеты, авиация, налоги



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