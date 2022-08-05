Маркетплейсы будут маркировать товары с 2023 года

Глава кабмина России Михаил Мишустин подписал постановление, которое приравнивает маркетплейсы к другим участникам оборота в отношении правил обязательной маркировки продукции.

С 1 марта 2023 года онлайн-платформы будут нести ответственность за непередачу сведений в систему "Честный знак" и продажу контрафактной продукции. Таким образом, любой агрегатор будет обязан маркировать реализуемый товар, даже если он не хранит эти товары на складе, как это делают крупные владельцы маркетплейсов, например Ozon или Wildberries.

Таким образом, ответственность за подачу сведений о маркировке перекладывается с производителя или импортера на маркетплейс, если он принимает товар на свой склад, сообщают "Ведомости".

В настоящее время маркировке подлежат обувь, одежда, шины, парфюмерная продукция, велосипеды, питьевая вода, молочная продукция, табачная продукция и некоторые другие товары. Часть из них могут быть контрафактными, потому что их легче всего подделать.