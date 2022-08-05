05 Августа 2022
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Экономика В России
Северный морской путь, Сабетта, танкеры, Ямал-СПГ (2018) | Фото: Правительство ЯНАО

Кабмин РФ утвердил дорожную карту на 1,8 трлн рублей по развитию Севморпути

Российское правительство утвердило стратегический документ для развития Северного морского пути (СМП) – дорожную карту, которая рассчитана до 2035 года.

Реализация проекта оценивается в 1,8 трлн руб. Мероприятия плана предполагают пять ключевых направления: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность, управление и развитие судоходства.

Инвестиции в железнодорожную и портовую инфраструктуру составят около 800 млрд руб. Так, на железнодорожные транспортные коридоры для увеличения грузопотока по СМП с 2022 по 2028 год выделят 570,2 млрд руб. 506,5 млрд руб. пойдет на создание Северного широтного хода (СШХ) – железной дороги в ЯНАО протяженностью более 700 км и железнодорожных подходов к ней.

По словам аналитиков, у проекта сохраняются риски по грузовой базе, а стоимость его развития может вырасти, сообщают "Ведомости".

Напомним, грузопоток на Северном морском пути (СМП) к 2024 году может составить только 57 млн т. Об этом говорится в презентации заместителя гендиректора – главы дирекции СМП "Росатома" Вячеслава Рукши.

Теги: Севморпуть, СМП



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