05 Августа 2022
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Общество В России
Прямая линия, Дмитрий Пучков &quot;Гоблин&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

В Google сообщили, зачем удалили YouTube-канала "Гоблина"

Канал на сервисе YouTube российского блогера Дмитрия Пучкова ("Гоблин") удален за нарушение политики в отношении разжигания ненависти.

Как сообщили в компании Google, которая владеет видеохостингом, эта политика запрещает контент, "в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия", включая боевые действия на Украине.

"Это был третий страйк канала за 90 дней, поэтому в соответствии с нашей политикой трех предупреждений канал Дмитрия Пучкова был удален", — отмечается в сообщении.

При этом блогер заявил, что не получал никаких предупреждений, кроме уведомления об удалении канала, сообщает РБК.

"Держитесь, тезка! Мы за Вас отомстим!", — написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в комментариях под постом в сообществе блогера во "ВКонтакте".

Ранее Дмитрий "Гоблин" Пучков попал в больницу.

Теги: Google, YouTube, Дмитрий Пучков



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