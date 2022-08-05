05 Августа 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Коллаж, Украина, Владимир Зеленский (2022) | Фото: Накануне.RU

Украина захотела на восстановление страны $750 млрд

На Украине оценили ущерб от военной спецоперации России и подсчитали желаемую сумму на восстановление.

Киевская школа экономики оценила экономические потери страны в $108 млрд. При этом в качестве необходимой на восстановление страны суммы назвали $750 млрд, что совпало с суммой, ранее озвученными украинским премьером Денисом Шмыгалем.

Как отметили экономисты, Киеву нужно как минимум $185 млрд, чтобы "восстановить лучше, чем было" — такой принцип был введен на Всемирном экономическом форуме. Из этой суммы $75 млрд Киев намерен потратить на строительство жилья, около 42 — на инфраструктуру, оставшуюся часть — на сельскохозяйственные и промышленные мощности, сообщает РИА "Новости".

Теги: Украина, спецоперация



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