Украина захотела на восстановление страны $750 млрд

На Украине оценили ущерб от военной спецоперации России и подсчитали желаемую сумму на восстановление.

Киевская школа экономики оценила экономические потери страны в $108 млрд. При этом в качестве необходимой на восстановление страны суммы назвали $750 млрд, что совпало с суммой, ранее озвученными украинским премьером Денисом Шмыгалем.

Как отметили экономисты, Киеву нужно как минимум $185 млрд, чтобы "восстановить лучше, чем было" — такой принцип был введен на Всемирном экономическом форуме. Из этой суммы $75 млрд Киев намерен потратить на строительство жилья, около 42 — на инфраструктуру, оставшуюся часть — на сельскохозяйственные и промышленные мощности, сообщает РИА "Новости".